Marchés de carburant : Seydi Gassama appuie Guy Marius Sagna

Le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, est sur la même longueur d’onde que l’activiste Guy Marius Sagna, en ce qui concerne le marché de carburant au Sénégal. D’où son appel à donner les marchés de carburant « aux petits poucets nationaux » que sont EDK Oil, Elton, Touba Oil, Star Oil, etc. « L'État du Sénégal devrait donner ses marchés de carburant, exclusivement, aux petits poucets nationaux : EDK Oil, Elton, Touba Oil, Star Oil, etc. Total, Shell et toutes les multinationales du secteur des hydrocarbures ont pu devenir des géants grâce au soutien de leurs États », argumente Seydi Gassama. « Aujourd'hui encore, outre leurs atouts financiers et techniques, toutes ces multinationales bénéficient du soutien de leurs États dans la compétition qui fait rage dans le secteur », ajoute Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International Sénégal.