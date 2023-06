Marche pacifique : la F24 donne rendez-vous au peuple samedi

Son rassemblement prévu vendredi à la place de la nation interdit, la F24 prend acte de la décision du préfet de Dakar. Cependant, elle donne rendez-vous au peuple sénégalais samedi à une marche pacifique sur la Vdn (Voie de dégagement nord). « La plate-forme F24 vient de recevoir la notification d'interdiction de la mobilisation pacifique prévue le vendredi 9 juin 2023 à la place de la nation», rapporte nos confrères de PressAfrik. Elle donne rendez-vous aux Sénégalais à la marche pacifique prévue le samedi 10 juin 2023 sur la VDN non interdite. Départ 15h sous l'auto pont de Saint Lazare, arrivée école normale supérieure. La F24 invite tous les Sénégalais à venir, drapeau du Sénégal en main, pour la "restauration de l'État de droit et dire non à la troisième candidature illégale et injuste".