Marche des travailleurs de la Sen'Eau : l'intersyndicale menace de bloquer l'approvisionnement en eau...

Poursuivant son plan d'action revendicatif, l'intersyndicale des travailleurs de « Sen'Eau » a tenu ce vendredi 02 septembre 2022, une marche de la Place de la nation au rond-point de la BCEAO, pour dire non à la dégradation de leurs conditions de travail, non à la pléthore de stages à durée indéterminée, et oui à la revalorisation des salaires, menaçant au passage de bloquer l'approvisionnement en eau si rien n'est fait.



Cette marche s'est tenue en présence de beaucoup de SG des autres syndicats qui sont en lutte, de la société civile et de l'honorable député Guy Marius Sagna