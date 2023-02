Marché Ocass : La date de la démolition connue

Le marché Ocass, théâtre d’un incendie dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier, sera finalement démoli sur ordre de l’autorité de Touba. Pas une bonne nouvelle pour les commerçants du marché Ocass de Touba qui accusaient la mairie de Touba de vouloir les déguerpir, non sans demander l’intervention du Khalife des mourides. Et bien, le ndiggël est tombé ! Sur recommandation mardi de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, le marché Ocass sera démoli le 24 février prochain. Et ordre a été donné au Khalife des Baye Fall, maître d’œuvre, de prendre toutes les précautions utiles pour un bon déroulement de l’opération. Et d’ici à cette date fatidique, il est aussi demandé aux commerçants et autres marchands ambulants du marché et ceux sis illégalement sur les rues adjacentes, de prendre leurs dispositions idoines pour débarrasser le plancher. Le bilan provisoire du violent incendie qui a ravagé ce grand bazar de la ville religieuse, fait état de 480 cantines et 70 magasins calcinés. Des dégâts matériels estimés à plusieurs millions de FCfa.