Mansour Faye sur le départ de Macky Sall : « Seul le pouvoir de Dieu est éternel »

Mansour Faye, ministre des Transports terrestres et du désenclavement, a exprimé son opinion sur le départ imminent du Président Macky Sall en déclarant : «Seul le pouvoir de Dieu est éternel». Cette déclaration a été faite lors du Magal de Daroul Mouhty, un événement marquant les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba et son frère Mame Thierno Birahim Mbacké. Accompagné de ses collègues Samba Ndiobène Kâ et Modou Diagne Fada, Mansour Faye a conduit la délégation gouvernementale lors de cet événement. En présence du porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Anta Niang, et de la famille de Borom Darou, il a lancé un appel vibrant à la bénédiction divine pour le Président Macky Sall et pour la quiétude nationale. Soulignant le bilan présidentiel alors que la fin du mandat de Macky Sall approche, Mansour Faye a insisté sur le caractère éphémère du pouvoir humain en comparaison avec la puissance divine. Dans son discours, relayé par Le Quotidien, il a salué les réalisations du chef de l’État au cours de ses 12 ans de règne, mettant en avant l’impact significatif des projets à Touba comme exemple concret de son engagement envers le développement du pays.