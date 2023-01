Mansour Faye : “L’accident routier le plus meurtrier de l'histoire du Sénégal”

Réagissant à l’accident de la route qui a causé 40 morts à Kaffrine dans la nuit de samedi à dimanche, Mansour Faye, ministre des Transports, a indiqué sur la RTS qu’il s’agit de “l’accident de la route le plus meurtrier de l’histoire du Sénégal”.

Le procureur de la République de Kaolack a donné des précisions sur la cause du drame: «selon les premiers éléments de l'enquête (...), un bus affecté au transport public de voyageurs, à la suite de l'éclatement d'un pneu, a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse».

Le chef de l'Etat, «profondément attristé par le tragique accident routier», a décidé d'«un deuil national de trois jours à partir de lundi». Il est attendu sur place dans l'après-midi.

Un conseil interministériel se tiendra lundi pour «la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs», a-t-il précisé.