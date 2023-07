Manque d’eau, de routes, déficit d’éclairage… : Diamwelly et Saré Guilel, les quartiers mal lotis de Tambacounda

Les populations des quartiers de Diamwelly et Saré Guilel de la commune de Tambacounda ne sont pas de bonne humeur y compris ces moments de fête. Elles se considèrent comme les laisser pour compte en matière de construction d’infrastructures de base. Elles ont déploré le déficit d’éclairage et de routes. Ce sont des revendications qu’elles ont remises sur la table. « L’un des problèmes majeurs de ces deux quartiers voisins, ce sont des coupures intempestives d'électricité. Pourtant, ce sont les quartiers les plus populaires de la commune de Tamba avec 4 écoles élémentaires et deux centres de vote à Sare Guilel », a déploré Boubacar Diallo, porte-parole des populations. Il ajoute que les routes sont impraticables avec comme conséquences, les contraintes de déplacements des habitants durant la saison des pluies. « Nous rencontrons d’énormes difficultés pour entrer ou sortir du quartier Saré Guilel qui mène à Diamwelly parce que les routes sont impraticables surtout en saison des pluies », a renchéri M. Diallo qui a jouté : « depuis l'indépendance, Diamwelly peine à avoir suffisamment de l’eau. Le seul forage qui existe à Diamwelly ne peut même pas couvrir les besoins en eau de la population », se désole Demba Ba, qui a parlé au nom des populations du quartier Diamwelly. Les populations ont invité le Maire, Pape Banda Dièye et les autorités étatiques à réparer cette iniquité.