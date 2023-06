Manifs de mars 2023 : ce que le Doyen des juges va faire

L’instruction relative aux émeutes meurtrières de début juin a comme éclipsé celle liée aux manifestations enregistrées trois mois plus tôt. Celles-ci étaient intervenues dans le contexte du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Elles ont opposé les forces de défense et de sécurité et des jeunes partisans supposés du leader de Pastef. Cette affaire est près d’être bouclée. D’après L’Observateur, qui donne l’information, les substituts du procureur chargés des affaires en question sont en train de transmettre au Doyen des juges leurs réquisitoires définitifs. Ce dernier, renseigne le journal, doit se pencher sur 79 dossiers relatifs aux manifestations de mars 2023. Dès réception des réquisitions du parquet, il devra trancher : renvoyer les uns en jugement devant le tribunal correctionnel de Dakar et relaxer les autres, comme le demande les substituts qui ont déjà déposé leurs avis. Mais, selon L’Observateur, avant de rédiger ses ordonnances, le Doyen des juges entend se pencher sur les demandes de liberté provisoire déposées par les avocats de certains mis en cause. Après ces dossiers, le magistrat instructeur se tournera vers ceux des manifestations de début juin. Sept cents personnes sont déjà concernées. Elles ont été inculpées entre Dakar et Pikine.