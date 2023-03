Manifs de Sonko et cie : Le Gouverneur de Dakar interdit la vente de carburant au détail

Pour des raisons de sécurité, le Gouverneur de Dakar Al Hassan Sall, a sorti hier un arrêté, a appris Seneweb, portant interdiction temporaire de vente de carburant au détail. "[...] Article premier: Pour des raisons de sécurité, il est interdit sur toute l'étendue du territoire de la région de Dakar la vente de carburant au détail du lundi 13 mars 2023 au vendredi 17 mars 2023. L'interdiction concerne notamment la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs. Article 2: Par dérogation aux dispositions de l'article premier, la vente de carburant, dans des récipients spécialement prévus à cet effet, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient, peut être accordée par les Préfets de département. Article 3 : Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 4: Les Préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Rufisque, le Commissaire Central de Dakar, Chef du Service Régional de la Sécurité Publique, le Commandant de la Légion de Gendarmerie de Dakar, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera", lit-on dans le document officiel signé hier lundi par le Gouverneur de Dakar Al Hassan Sall.