Manifestations des 1er et 2 juin : Bara Diouf, Yewwi/Rufisque Ouest, arrêté

Le Coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi à Rufisque Ouest, Bara Diouf, a été arrêté hier par la police de Rufisque. Il est soupçonné d’être parmi les instigateurs des violentes manifestations du mois de Juin (1er et 2 juin) et a été interpellé à son lieu de travail. Pour l’heure, l’adjoint au maire de la Ville de Rufisque est placé en position de garde-à-vue pour nécessité d’enquête dans les locaux du commissariat central de Rufisque. Son arrestation serait liée à une auto-saisine du Procureur de la République, d’après les premières informations. Le parquet avait ordonné sa mise en détention suivie de l’ouverture d’une enquête. Bara Diouf par ailleurs Conseiller Départemental est assisté par son avocat et son interrogatoire est en cours.