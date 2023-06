Manifestations au Sénégal : Macky Sall brise enfin le silence.. une semaine après

Le président de la République, Macky Sall, brise le silence face aux violentes manifestations. Le Chef de l’Etat a abordé la question lors du conseil des ministres de ce jour. Macky Sall a, en effet, saisi l’occasion pour présenter ses condoléances attristées à la nation et aux familles des victimes et leurs a assuré du soutien et de la présence de l’Etat à leurs côtés. Il a aussi souhaité un prompt rétablissement aux blessés civils, policiers et gendarmes. En outre, il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assister les familles des victimes, ainsi que les personnes et les entités ayant subies des préjudices.