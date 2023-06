Manifestations au Sénégal : Cheikh Mahi Niass invite les leaders politiques à promouvoir la paix

Le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, a lancé un appel au calme et a invité les leaders politiques à promouvoir la paix et à arrêter de verser le sang des jeunes du pays. S'exprimant lors de la prière du vendredi, à la Grande mosquée de Médina Baye, dans la commune de Kaolack, le guide religieux a fait part de ses vifs regrets, à la suite des violences survenues la veille dans plusieurs villes sénégalaises. Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a adressé un message de condoléances aux familles des victimes et au peuple sénégalais. Il a invité les manifestants à très rapidement mettre fin aux violences. « Les jeunes qui sont morts à la fleur de l'âge sont des Sénégalais. Par conséquent, c'est le Sénégal qui a perdu ses fils», a souligné le guide religieux, exhortant les « leaders politiques à promouvoir la paix et à arrêter de verser le sang des jeunes du pays ». « La mission d'un homme politique, quelle que soit son appartenance, est de protéger les Sénégalais, surtout les jeunes », a dit le Khalife de Médina Baye.