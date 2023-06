Manifestations – La triste mésaventure du Burkinabé Yacinthe Ouédraogo : « Il a été arrêté par erreur »

Lors des manifestations début juin, un citoyen burkinabè du nom de Yacinthe Ouédraogo a été arrêté à Ouakam. Actuellement, il se trouve en détention dans la chambre 23 de la prison de Rebeuss. Selon Source A, qui cite Ablaye Fall, l’un de ses co-accusés ayant bénéficié d’une liberté provisoire, Yacinthe Ouédraogo aurait été arrêté par erreur. Selon le journal, le jour de son arrestation, Yacinthe Ouédraogo sortait de chez lui pour acheter du pain pour ses enfants. À ce moment-là, son épouse se trouvait à Thiès pour un court séjour. Confondu avec un manifestant, le Burkinabè aurait été brutalement appréhendé par les forces de défense et de sécurité. « Grièvement blessé à une jambe et à une main, il a d’abord été transporté au Samu où des examens ont été réalisés, suivis d’une scanner », précise Source A. Par la suite, Yacinthe Ouédraogo a été emmené à l’Hôpital Principal. Selon le récit du journal, il apparaît clairement que le ressortissant burkinabè a été envoyé en prison alors qu’il était déjà affaibli sur le plan de la santé. « Il risque de perdre l’usage de sa jambe en raison de la gravité de sa blessure », confie son co-accusé. Ce qui est plus surprenant, c’est que la famille d’Ouédraogo ignorait, selon Ablaye Fall, que ce dernier était incarcéré. « C’est moi qui suis allé informer sa femme », révèle l’ancien détenu de Rebeuss. Ensuite, je me suis rendu à l’ambassade du Burkina Faso où l’on m’a promis de faire le nécessaire pour le sortir de cette situation. » Yacinthe Ouédraogo est étudiant au Cesag. Il serait étranger aux manifestations qui ont causé la mort d’une quinzaine de personnes selon le bilan officiel, 23 selon Amnesty et environ une trentaine selon Pastef.