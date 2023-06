Manifestation: le ministre de l’éducation, Cheikh Oumar Anne, appel au calme

« Le Ministre de l’Education nationale porte à la connaissance de la communauté éducative que, conformément au calendrier scolaire, les cours doivent se poursuivre dans toutes les structures d’enseignement, sur l’ensemble du territoire national« , peut-on lire dans un communiqué rendu public.

A cet effet, précise les services de Cheikh Oumar Anne, « des dispositions sont prises, en rapport avec les autorités administratives et territoriales, pour assurer la sécurité des élèves et du personnel.»

« Afin d’assurer une bonne gestion de la fin de l’année scolaire, les parents, les enseignants, les élèves ainsi que tous les acteurs sont invités à œuvrer ensemble pour préserver l’espace scolaire et garantir le droit à l’éducation« , conclut le Ministre de l’Éducation.