Manifestation de Yewwi à Bignona : du nouveau dans l’enquête sur la mort de Alexis Diatta

Un pas important a été franchi dans l’enquête sur la mort de Alexis Diatta, décédé à Bignona lors des manifestations organisées par Yewwi Askan Wi le 17 juin dernier à travers le Sénégal. Les Échos informe que les gendarmes qui en avaient la charge ont fini leur travail et déposé leur rapport sur la table du procureur de Ziguinchor. Le journal indique que le chef du parquet, qui a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire, a prononcé son réquisitoire introductif et désigné un juge d’instruction. La même source précise que le procureur vise X pour homicide volontaire. Le magistrat instructeur a prévu de commander une expertise balistique pour éclairer sa lanterne. Alexis Diatta a été tué par balle, selon le premier rapport médical. Contrairement à l’affaire Idrissa Goudiaby, le taximan décédé à Ziguinchor lors des mêmes manifestations, l’enquête préliminaire sur cette affaire a tiré en longueur. D’après Les Échos, les gendarmes ont justifié le temps mis par le fait qu’ils tenaient à entendre une dame qui avait ramassé le téléphone portable de la victime et s’était rendue à Dakar. Le journal ne sait pas si cette dernière a été retrouvée et entendue comme prévu. Il indique en revanche que l’enquête a été bouclée et que, bientôt, on devrait en savoir plus sur les circonstances de la mort de Alexis Diatta. Le dossier étant désormais entre les mains du magistrat instructeur comme celui de l’affaire Idrissa Goudiaby.