Manifestants tués : Abdou Karim Fofana explique pourquoi l'enquête traine, "des familles ont dit que…"

Durant les manifestations survenues entre 2021 et 2024, des dizaines de personnes ont été tuées. Des enquêtes ont été annoncées, mais depuis, rien. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, ce genre d'enquête est très compliquée, d'autant plus que des familles de victimes ont fait des témoignages qui ont compliqué la tâche des enquêteurs. "Les enquêtes sont en cours. J'imagine que ce n'est pas des enquêtes simples, parce que c'était des manifestations et il y avait beaucoup de monde. Souvent, on parle des forces de l'ordre, mais on oublie qu'il y a eu, par exemple en 2021, des familles qui ont dit que les membres de leurs familles qui étaient décédés ne l'étaient pas par des coups de feu. On n'en parle pas assez dans les médias. Ce sont des enquêtes très profondes, pas faciles et sur lesquelles le Sénégal et la justice sénégalaise travaillent", a confié le ministre.