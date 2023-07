Mandat d’arrêt contre Juan Branco : Ciré Clédor Ly dénonce une manoeuvre d’intimidation

Le procureur de la République a émis un mandat d’arrêt international contre Juan Branco, avocat de Ousmane Sonko, pour des « crimes et délits » en lien avec les troubles survenus début juin au Sénégal. "Après avoir reçu la compilation des déclarations, écrits et posts" de l’avocat, "il a été relevé des éléments qui, manifestement, sont de nature à engager sa responsabilité pénale", affirme un communiqué du parquet, annonçant "l’ouverture d’une information judiciaire". Me Ciré Clédor, avocat lui aussi de M. Sonko a dénoncé une initiative réalisée à des “fins d'intimidation, sans compter l'incompétence du parquet national à poursuivre un avocat”. Il soutient, néanmoins, que “les intimidations et persécutions de la défense ne feront que renforcer leur détermination pour lutter contre les intrigues et l'injustice partout où elles seront érigées en système de gouvernance, pour l'état de Droit, la Démocratie et l'égalité” . “Juan n'est pas seul, il ne sera jamais seul et nous ferons face !”, promet-il.