Mamour Cissé : "Sonko n'a pas conscience que sa casquette a changé"

La visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, sur invitation du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) est perçue par le leader du Parti social-démocrate PSD/Jant bi, Mamour Cissé, comme une intrusion du Premier ministre dans un domaine réservé au président de la République. "Par rapport à la Constitution et aux textes, la diplomatie est un domaine réservé au président de la République", a affirmé M. Cissé. Même si Mélenchon a été invité par le Pastef, l'invité du "Grand Jury" de ce dimanche juge qu'il y a une "incompréhension". Mamour Cissé estime qu'Ousmane Sonko "n'est pas conscient que sa casquette a changé". "Il est en train de mélanger les choses. Il est aujourd'hui dans une posture qui doit lui permettre de régler la satisfaction des besoins primaires des populations. À charge pour le président de la République de gérer la diplomatie", a rappelé Mamour Cissé. Sur la polémique qu'a suscitée la déclaration de Sonko par rapport à la question de l'homosexualité, Mamour Cissé y voit une dose de réalisme de sa part. Un réalisme qui se matérialise d'abord par la "négociation avec le FMI et la poursuite du Plan Sénégal émergent". Dans cette même dynamique, Mamour Cissé comprend qu'Ousmane Sonko soit moins radical en disant que l'homosexualité était tolérée. Il s'agit, d'après ses explications, une façon de ne pas se mettre à dos ces mêmes organismes internationaux. "Ils ont vu aujourd'hui ce que ces gens (les organismes internationaux) ont fait au Ghana, ce qu'ils s'apprêtent à faire Kenya et en Tanzanie" a-t-il poursuit. Toutefois, Mamour Cissé affirme qu'en abordant ce sujet, Jean-Luc Mélenchon a fait un pied de nez à son hôte tout en faisant dans la provocation, car sachant "pertinemment que presque 98 % de la population sénégalaise, toutes religions confondues, est contre l'homosexualité".