Mamoudou Ibra Kane dénonce une “tentative d'assassinat” contre Maimouna Ndour Faye

Si d'aucuns parlent d'agression, Mamoudou Ibra Kane va plus loin. Le journaliste condamne "avec la dernière énergie l'odieuse tentative d'assassinat au couteau contre (sa) sœur et consœur Maïmouna Ndour Faye". D'après lui, "l'objectif de cette agression barbare est de faire taire MNF et toutes les voix libres du pays". Mais ceci n'est que "peine perdue" a-t-il poursuivi. Mamoudou Ibra Kane qui souhaite un prompt rétablissement à la patronne de la 7tv, dit lui apporter "tout (son) soutien, ainsi qu'à la chaîne 7tv". Par ailleurs, le journaliste dit espérer "que l'Etat retrouvera rapidement les auteurs de cet acte ignoble contre Maimouna Ndour Faye, les traduire en justice pour une punition à la hauteur de leur sinistre forfait".