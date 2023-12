Mame Mbaye Niang sur Amadou Ba : « Les gens doivent aller voir Macky Sall pour qu’il choisisse un autre »

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, a exprimé son désaccord concernant la candidature d’Amadou Ba, actuel Premier ministre, désigné par le président Macky Sall pour représenter le camp du pouvoir lors de l’élection présidentielle de 2024. Dans une interview diffusée ce jeudi sur la chaîne TFM, Mame Mbaye Niang a révélé qu’il n’était même pas informé de l’investiture d’Amadou Ba prévue au King Fahd Palace. Mame Mbaye Niang dit être l’un des membres fondateur du parti APR, a souligné que le choix d’Amadou Ba aurait pu être judicieux s’il avait réussi à unir tous les militants du parti. « Est-ce que vous me croirez si je vous dis que je viens seulement d’être informé de l’investiture ? Oui, je viens de l’apprendre. Moi, je fais partie de ceux qui ont presque fondé le parti APR. Ils m’ont demandé mon avis sur le choix porté sur Amadou Ba. J’ai répondu que cela aurait pu être un bon choix s’il avait réuni tous les militants du parti. Maintenant, la question à se poser est de savoir s’il a vraiment uni tous les militants. S’il les avait réunis, il aurait remporté les élections dès 8h30. La réponse est non ; il ne les a pas tous rassemblés.« , a-t-il déclaré, Malgré son désaccord, Niang a reconnu qu’en tant que membre loyal du gouvernement, il respecte les décisions de Macky Sall, bien qu’il encourage les militants à exprimer leurs préoccupations. Il a questionné l’efficacité actuelle du choix de Ba : J’ai dit à Macky Sall que je serais d’accord avec n’importe quel choix de sa part, étant donné que je suis en accord avec toutes ses décisions. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Cependant, les gens doivent aller le voir et lui dire que son choix n’est pas le bon et qu’il doit en choisir un autre. Vous le voyez vous-même, pensez-vous que son choix est actuellement efficace ? Non, il ne prend pas », constate le Ministre.