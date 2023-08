Maman Coundoul retrouvée sans son bébé, les révélations de sa famille

En état de grossesse de 9 mois, Maman Coundoul a disparu il ya quelques jours à la Cité Asecna de Yeumbeul, alors qu’elle se promenait. Ce mercredi, la jeune dame a été retrouvée saine et sauve, ont confirmé des membres de sa famille à SeneNews. Mais à la grande surprise, son bébé n’était pas avec elle. Selon les informations dévoilées par Amy Coundoul, membre de la famille qui avait lancé l’alerte de la disparition sur les réseaux sociaux, le bébé a été emporté par les ravisseurs de la dame. Maman Coundoul avait donc été enlevée, alors qu’elle préparait à mettre son enfant au monde. Finalement, lorsque le bébé est arrivé, les ravisseurs l’ont pris et ont libéré la jeune dame. Une enquête devrait être ouverte pour retrouver ses ravisseurs et savoir le pourquoi d’un tel acte.