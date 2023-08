Maman Coundoul devant le procureur ce lundi

Du nouveau dans l'affaire de la dame qui a simulé une grossesse, un Kidnapping suivi d'un accouchement ! Les policiers du poste de Wakhinane-Nimzatt ont pratiquement bouclé le dossier. Ainsi Mame Fama Coundoul et ses trois complices arrêtés, seront déférés ce lundi 21 Août 2023 selon des sources de Seneweb. Tout ce beau monde est poursuivi pour association de malfaiteurs et diffusion de fausses nouvelles. Mais Maman Coundoul est poursuivie également pour escroquerie. Pour rappel, l'enquête ouverte par les policiers du poste de Wakhinane-Nimzatt avait permis de savoir que Maman Coundoul n'a pas été enlevée contrairement à sa première déclaration. Confrontée avec les éléments du dossier dont le "rapport médical ", la dame avait avoué qu'elle n'était pas en état de grossesse. Mais Maman Coundoul accusait son époux et une autre personne d'avoir commis un crime. L'enquête n'a pas encore confirmé la véracité des accusations de la dame contre son époux.