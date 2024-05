Mamadou Abiboulaye Dièye promet de booster le secteur de l’aéronautique

Le nouveau directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, Mamadou Abiboulaye Dièye s’est engagé, vendredi, à traduire en actes concrets, la vision du président de la République sur l’AIBD et le secteur aéronautique en général. ”Nous allons booster ce secteur et faire de sorte que le projet AIBD Sa, la vision qu’en a le chef de l’État, nous puissions le traduire en actes concrets“, a dit M. Dièye, lors de sa prise de fonction. Mamadou Abiboulaye Dièye a promis, avec son équipe, de faire le travail qui lui est confié “avec beaucoup de sérieux“, avec comme seul souci de “rendre cette institution extrêmement performante“. Le nouveau patron de l’AIBD n’a pas manqué de saluer le travail abattu par son prédécesseur à tête de cette société. Abdoulaye Dièye, le directeur général sortant, s’est dit ”fier du chemin parcouru et des réalisations accomplies“, à la tête de la plateforme aéroportuaire. ”La mise en exploitation de l’homologation de l’aéroport de Saint-Louis, la certification de l’aéroport de Cap Skiring, sont des performances exceptionnelles qui ont permis au Sénégal d’obtenir une note de 86% du taux de conformité, contre 46% en 2019, soit un bon remarquable de 40%“, a-t-il relevé. Souhaitant plein succès à son successeur, Abdoulaye Dièye a exprimé sa gratitude au personnel de l’AIBD, ainsi qu’à l’ancien président Macky Sall qui l’avait nommé à ce poste.