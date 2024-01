Malicounda : les travaux d’un centre commercial de 4 milliards CFA annoncé à Falokh

Le village de Falokh, situé dans la commune de Mbour (ouest), va disposer d’un complexe commercial d’un coût de 4 milliards de FCFA, pour un total de 837 cantines destinées à accueillir « toutes les grandes marques de commerce du Sénégal », assurent les promoteurs du projet. Les travaux de construction de ce complexe commercial ont été lancés le week-end dernier, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye, et le maire de la commune de Malicounda, Maguette Sène. « Il s’agit d’un centre commercial qui va être construit sur une assiette de 6000 m² en étage R+3 avec 837 cantines », a précisé l’édile, lors du lancement officiel des travaux. Le complexe va comporter deux espaces commerciaux, a-t-expliqué. De grands espaces sont prévus au rez-de-chaussée, pour « accueillir toutes les grandes marques de commerce du Sénégal ». « A côté de ce centre commercial, a poursuivi M. Sène, il va y avoir un marché pour les populations ». D’une capacité de 375 places, cette partie dédiée à la vente de poisson, de viande, de fruits et de légumes, sera dotée d’espaces verts et de toutes les commodités qui vont avec. La municipalité ne disposant pas des ressources, pour construire elle-même cet espace commercial, elle a trouvé un partenaire pour le réaliser et en même temps ériger un marché pour les populations.