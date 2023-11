Malick Gackou sur la décision de la Cour suprême: " rejuger la réintégration de Sonko sur les listes électorales est un précédent dangereux..."

Malick Gakou a fermement condamné ce vendredi dans un communiqué, le rejet du recours du candidat Ousmane Sonko par la Cour de justice de la Cedeao. Selon lui, cette "fuite en avant de la cour est une illustration parfaite de la nécessité de combattre avec détermination les forces d'inerties qui plombent les convergences démocratiques sur notre continent". A l’en croire, la "décision de la Cour suprême demandant de rejuger la réintégration du Président Ousmane Sonko sur les listes électorales est un précédent dangereux pour une justice équitable, l'état de droit et pour une République debout". « Nul ne peut organiser des élections transparentes et inclusives sans la participation du Président Ousmane Sonko telle que réclamée par le Peuple sénégalais. Ce faisant, nous devons rester mobilisés et déterminés jusqu'à la victoire de la démocratie et de la cohésion nationale qui passe par le respect de l'état de droit, a-t-il soutenu.