Malick Gackou prend en charge l’hospitalisation de Mame Mactar Guèye (Jamra)

C’EST AU TERME de deux semaines d’activités intenses, dont le point d’orgue fut l’honneur que le Khalife de Touba SERIGNE MOUNTAKHA MBACKÉ a fait à JAMRA, en me recevant en audience privée le samedi 17 décembre dernier, que de retour dans la capitale, complètement exténué, qu’on me diagnostiqua une BAISSE DRASTIQUE DE LA PRESSION SANGUINE. Assortie de vertiges persistants et de fièvre. Sans doute pour avoir usé de nos facultés plus que de raison : « surmenage physique et mental », a dit le médecin ! À NOTRE AGRÉABLE SURPRISE, mon ex-patron hiérarchique, EL HADJI MALICK GAKOU – qui fut mon ministre de tutelle quand j’étais Président de Conseil d’Administration du CICES – me dépêcha son MÉDECIN PERSONNEL pour s’enquérir de mon état de santé, et juger de l’opportunité de m’évacuer dans une clinique de la place pour des soins intensifs. SON GESTE HUMANITAIRE est d’autant plus touchant que je ne l’ai PAS SOLLICITÉ ! QU’ALLAH lui accorde Ses Meilleures Rétributions. PAR CONSÉQUENT, les mandataires qui avaient déposé au siège de l’Ong Islamique JAMRA des dossiers de SOLICITATIONS DE MÉDIATION, dont la plupart ont d’ailleurs connu des amorces de résolutions (AMA-SENEGAL, SIAS, SOTRAC, COMMUNAUTÉ URBAINE, SIPL, TRAVAILLEURS SOCIAUX, COLLECTIF RÉSIDENTS DE CAYAR, RESCAPÉS DE DUBAÏ, ANCIENS COMBATTANTS DU GOLFE, etc.), sont priés de se rapprocher de mon Assistant, M. Birame Traoré (Birame Jamra, 777286769), en raison des 15 jours de REPOS MÉDICAL (forcé) auquel je ne peux me soustraire. À TRÈS BIENTÔT, en janvier 2023… Autrement dit, à l’année prochaine ! (MMG JAMRA)