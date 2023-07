Malick Gackou (YAW) : «Si le Sénégal doit être dirigé par une femme…»

Le congrès d’investiture de la présidente de l'Alliance nationale And Saxal Liguey à l’élection présidentielle de 2024 se tient actuellement au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). Prenant la parole au nom de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Malick Gackou a fait d’emblée savoir : «Nous comprenons le sens exceptionnel de cette candidature historique d’Aïda Mbodj qui a eu à occuper plusieurs fonctions au niveau de l’État. Aujourd’hui, si le Sénégal doit être dirigé par une femme, personne n’est mieux placé qu’elle. Aïda sera à la hauteur des ambitions que les congressistes ont pour le Sénégal.» Poursuivant, le leader du Grand parti (GP) a déclaré à l’endroit de la "Lionne du Baol" : «Votre combat pour la liberté, la démocratie, l’État de droit s’incarne à travers la solidarité que vous avez pour le pays. Et nous savons aussi que la femme sénégalaise se trouvera au cœur de vos activités.» Malick Gackou de laisser entendre : «On vous surnomme la mère d’Ousmane Sonko, car personne ne peut douter de votre engagement à ses côtés et à nos côtés aussi.» Le représentant de YAW au congrès d’affirmer que personne ne peut empêcher Sonko d'être candidat à l’élection présidentielle. Par ailleurs, il a rappelé que le congrès est d’accord pour qu’Aïda Mbodji devienne la présidente de la République du Sénégal au soir du 25 février 2024.