Mali : Les trois casques bleus morts sont de nationalité sénégalaise

Trois Casques bleus de la mission de l'Onu au Mali ont été tués et cinq autres blessés mardi par l'explosion d'une bombe artisanale dans le centre du pays, a indiqué la Minusma sur les réseaux sociaux. Seneweb a appris que les trois victimes sont de nationalité sénégalaise. Leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé. Le Mali est plongé dans une crise sécuritaire et politique profonde depuis le déclenchement d'insurrections indépendantiste et salafiste dans le nord en 2012.