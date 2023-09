Mali: 14 bergers, âgés entre 14 et 18 ans, massacrés par Wagner (RFI)

Le groupe paramilitaire Wagner et l’armée malienne ont procédé à un nouveau massacre dans le centre du Mali dimanche 24 septembre, révèle RFI. Selon les informations du média français, 14 jeunes bergers ont été exécutés dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou. Les victimes avaient entre 12 et 18 ans, et menaient paître leurs moutons dans les plaines de Ndoupa, commune de Nampala, relatent nos confrères, qui citent des notables de la localité. Les éléments de Wagner les ont arrêtés un à un, puis les ont rassemblés avant de les exécuter, selon RFI. Leurs corps ont ensuite été enterrés dans deux fosses communes.