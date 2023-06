Malgré l'interdiction préfectorale : Pastef appelle à manifester ce vendredi

Le Bureau politique national du parti Pastef invite les Sénégalais à participer au rassemblement du vendredi 9 juin. Cet appel a été lancé durant la conférence de presse tenue cette après-midi, alors qu'au même moment, le préfet de Dakar annonçait l'interdiction de toutes les manifestations prévues vendredi et samedi. "Pastef/Les patriotes appelle (donc) les Sénégalais à une très forte mobilisation pour les rassemblements prévus par le F24 les 9 et 10 juin 2023". Une mobilisation pour, selon eux, exiger "la démission de Macky Sall, la libération inconditionnelle des prisonniers politiques, l’ouverture immédiate d’enquêtes pour élucider les nombreux crimes, la préservation des droits civils et politiques des candidats de l’opposition et l’organisation d’une élection libre, transparente et inclusive".