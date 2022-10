Mako : Le forum Civil réclame la libération des jeunes

Le président de la République, lors du conseil des ministres, a abordé la question du « développement territorial inclusif des zones minières en invitant le Premier Ministre à réunir les Ministres et sociétés impliqués en vue du déploiement urgent d’actions conséquentes de promotion de l’emploi local et d’amélioration du cadre de vie des populations en termes de réalisation d’infrastructures économiques et sociales de base ». Des instructions données après à la suite des manifestations de Mako. Manifestations à la suite desquelles, 47 jeunes ont été placés sous mandat de dépôt. Ces jeunes avaient barré la route pour réclamer des postes dans l’entreprise Pettowal Mining Company (PMC) qui opère dans leur village. Réagissant à cette instruction du Chef de l’Etat, le Forum civil de Kédougou considère que la « première mesure d’apaisement consiste en la libération des jeunes placés sous mandat de dépôt ». Dans une note parvenue à Seneweb, l’organisation dirigée par Birahim Seck attend ainsi « du Gouvernement une mise en œuvre diligente de cette instruction par l'ouverture de discussions entre les parties prenantes