Makhtar Cissé : « L’emploi, défi majeur pour le Sénégal… »

Makhtar Cissé était, ce week-end, l’invité de la matinée portes ouvertes de l’Institut Edge. L’ancien ministre du Budget est revenu sur le défi de l’emploi qui, « s’il n’est pas relevé, expose notre pays à l’implosion« . « Il y a des efforts à faire en étant à l’écoute du marché du travail et de ses pulsions, puis comprendre ses besoins en essayant d’avoir des formations adaptées dans beaucoup de domaines… La moitié de la population du Sénégal a 19 ans et moins, et, 50 % des Sénégalais qui cherchent à intégrer le marché du travail, après avoir fait une formation, ont entre 20 et 25 ans« , souligne M. Cissé repris par le journal Bès Bi. Ce qui, selon Makhtar Cissé, « veut dire que la problématique de l’emploi est un défi majeur pour notre pays. Si nous ne le relevons pas, nous exposons notre pays à l’implosion. Parce que la jeunesse est impatiente. Elle a besoin de travailler, de s’exprimer, de s’épanouir… Pour l’heure, vous ne compterez pas 500 mille contrats de travail dans ce pays, pour une population active qui n’est pas loin de 5 ou 6 millions. Fonction publique et secteur privé réunis, nous avons moins de 500 mille salariés sur 17 millions 700 mille habitants« . Il poursuit : « Notre population est composée de 60% de paysans. C’est l’économie rurale qui, quantitativement, domine. Mais ce sont les services qui produisent la richesse pour plus de 60%. Ce qui est un gros paradoxe. C’est pour cela, qu’il nous est difficile de décoller économiquement. La transformation structurelle de l’économie suppose que ce soit, le secteur primaire à travers des chaines de valeurs, l’industrialisation qui tire notre économie« .