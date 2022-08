Majorité à l'Assemblée nationale : Les graves accusations de Sonko et Cie contre Macky Sall

C’est connu. Les résultats officiels des législatives sont attendus d’ici vendredi. En attendant, c’est la guerre des positionnements entre la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) et la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Ainsi, les leaders de cette dernière ont publié un communiqué pour faire des révélations sur leurs adversaires en vue d’obtenir une majorité à l’Assemblée nationale. «Le président de l'Alliance pour la République (APR), dérouté par la tournure de la campagne et les résultats favorables à l'opposition, est entré dans une colère noire et a instruit Antoine Diome de se débrouiller pour lui trouver 82 députés, comptant certainement sur un ralliement programmé pour atteindre les 83 exigés pour obtenir la majorité absolue.Tout se jouera dans le gonflement des suffrages dans le Nord du pays pour tenter de réduire leur écart et augmenter leur score sur la proportionnelle », ont-ils précisé dans le document reçu.











A les en croire, «Macky Sall compte ainsi se fabriquer trois députés sur sa liste nationale grâce aux bourrages d'urnes et les pressions de toutes sortes sur nos représentants dans les départements de Matam, Podor, Kanel, Ranérou et, ainsi, priver YAW d'autant de députés ».











Ousmane Sonko et Cie d’indiquer que «le vol de suffrages sera enfin validé par la justice, habituée au cautionnement des coups bas électoraux du pouvoir ». «Des pressions sont faites sur les commandements de la Police et de la Gendarmerie pour préparer la répression sur le peuple et l'arrestation des leaders. Nous mettons en garde tous les acteurs de ce vaste système de fraude et de confiscation. Les Sénégalais et l'opinion internationale sont pris à témoin : la forfaiture ne passera pas, BBY est bien minoritaire à l'Assemblée et dans le pays », a laissé entendre la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.