Maïmouna Ndour Faye : des nouvelles rassurantes

Le rédacteur en chef de la 7TV, Sékou Dramé, donne des nouvelles de la Présidente directrice générale (PDG) de la chaîne, Maïmouna Ndour Faye. Victime d’une agression, la journaliste a reçu trois coups de couteau avant d’être admise à l’hôpital militaire de Ouakam. Heureusement, son pronostic vital n’est pas engagé. « J’étais ce matin (NDLR, vendredi) à l’hôpital. Maïmouna est actuellement hors de danger », souffle son confrère. Interrogé par Le Soleil, Dramé revient sur les faits : « Elle était au téléphone au moment de l’agression. C’est son interlocuteur au bout du fil qui a alerté les personnes qui sont venues la secourir avant de l’emmener à l’hôpital de Ouakam. » Le présentateur de l’émission « Grand angle » sur la même chaîne, Pape Moctar Selane, est dans tous ses états : « Celui qui a fait ça à voulu attenter à la vie de Maïmouna Ndour Faye pour qu’elle se taise à jamais. » Mais, renchérit-il dans les colonnes du journal : « C’est peine perdue parce qu’elle est une femme courageuse, professionnelle, et qui a le courage de ses idées. Maïmouna reviendra plus forte, plus dynamique et fera face ». En soutien à leurs confrères, les journalistes se sont mobilisés devant les locaux de la 7TV, hier. Les autorités étatiques et la classe politique condamnent à l’unanimité l’acte.