Maïmouna Ndour Faye agressée et poignardée

La journaliste et patronne de la chaîne de télévision 7tv a été "sauvagement agressée et poignardée" a fait savoir son collègue de la même chaîne, Mamadou Awa Ndiaye sur sa page Facebook. D'après le confrère, l'incident est survenu après son émission avec Farba Ngom. "L'agresseur l'attendait" à la sortie de sa maison où se trouve les locaux de la télévision. Mamadou Awa Ndiaye raconte que la présentatrice de l'émission "l'invité de MNF" "a perdu beaucoup de sang" et a été évacuée aux urgences.