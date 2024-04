Mahammed Boun Abdallah Dione décédé à Paris

L’ancien Premier ministre et non moins candidat à la présidentielle du 24 mars 2024, Mahammed Boun Abdallah Dionne n’est plus. Selon des sources proches citées par Emedia, le candidat de la Coalition Dionne 2024 est décédé ce vendredi à l’hôpital Pitié Salpêtrière à Paris,suite à son évacuation en pleine campagne électorale. La Direction et tout le personnel du Groupe Emedia Invest présente leurs condoléances à la famille éplorée, sa famille politique et prient pour qu’il repose en paix.