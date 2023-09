Magal de Touba : le train a convoyé près de 4000 pèlerins

A l’occasion du Magal, le train a convoyé près de 4.000 pèlerin en six jours entre Thiès et Touba. Le directeur général des Grands trains du Sénégal (GTS-SA) a tiré, jeudi, un bilan satisfaisant de la reprise du trafic ferroviaire, en direction du Magal. “On peut dire que le bilan est satisfaisant, sur le plan technique d’abord, parce que durant ces six jours, nous avons enregistré une seule panne de climatisation, le samedi 2 septembre au matin, qui nous a valu un retard de deux heures“, a dit Samba Ndiaye, repris par l’APS. La climatisation a été remise à l’état “en un temps record“, a dit le directeur général des GTS, qui a rendu hommage au personnel qui “s’est battu matin et soir, parfois dans des conditions difficiles, parce qu’ayant été logé provisoirement, pour (…) transporter 3.806 voyageurs“. Ce chiffre à analyser correspond, en moyenne, à 111 voyageurs par train. Ce taux de remplissage jugé “pas mal“, parce qu’avoisinant les 50% pour des trains de 240 places, était surtout lié au fait que la plupart des trains étaient pleins à l’aller dans le sens Thiès-Touba, mais presque vide au retour, avant le Magal. Après le Magal, la situation s’était inversée, les trains étant plus remplis dans le sens Touba-Thiès. Commentant l’impact de la mise en service du train, Samba Ndiaye a relevé que les 3 806 passagers transportés par le train, correspondent à 760 véhicules de cinq places ou 63 bus, en moins sur le trafic routier.