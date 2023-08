Magal de Touba : ce qu’il faut savoir sur le retour des trains

Après quatre ans d’arrêt, le train va reprendre la circulation pour le Magal de Touba, prévu le 4 septembre prochain. Le directeur général des Grands trains du Sénégal (GTS), Samba Ndiaye, a confirmé la nouvelle annoncée il y a quelques semaines. Ce dernier, repris par Vox Populi, informe que trois trains seront mis en circulation sur l’axe Thiès-Touba. Chacun pourra transporter jusqu’à 240 passagers. Aucune surcharge ne sera tolérée, prévient-il. Directeur de l’exploitation des GTS, Pape Malick Samb, dans les mêmes colonnes, annonce des voyages tests. Ceux-ci débutent ce jeudi et se dureront quatre jours entre Thiès, Diourbel et Touba. Il s’agira, souligne-t-il, de «vérifier l’état des rails (et) du matériel». De faire en sorte «que les populations sentent que les trains ont repris la circulation»