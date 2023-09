Magal Touba: 5 morts sur la RN3, entre Mbacké et Keur Ibra Yacine

Une série d'accidents mortels a été enregistrée sur la RN3, entre Mbacké et Keur Ibra Yacine. Au total, cinq morts ont été enregistrés par la gendarmerie. Le premier accident s'est produit à l'entrée de Mbacké, près de la centrale électrique. Trois jeunes à bord d'une moto-Jakarta se sont encastrés sous un camion. Deux ont perdu la vie sur le coup et le troisième grièvement blessé, après une mauvaise manœuvre de leur moto. Sur le même trajet, à 6 km du village de Dalla, deux véhicules particuliers qui roulaient à tombeau ouvert sont entrés en collision après un dépassement dangereux. L'un des conducteurs a trouvé la mort dans ce choc. A quatre kilomètres de Dalla, un conducteur de moto-Jakarta a fini sa course sous un car "Ndiaga Ndiaye", après une mauvaise manœuvre. Le cinquième accident est survenu à Keur Ibra Yacine où un saisonnier malien a été mortellement fauché par un véhicule de transport.