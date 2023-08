Madiambal traîne Dame Mbodj en justice et lui réclame 1/2 milliard FCFA

Madiambal Diagne et Dame Mbodj vont solder leurs comptes à la barre du tribunal le 24 aout prochain. Le journaliste poursuit l’enseignant pour diffamation. Après les joutes verbales, le différend Madiambal Diagne-Dame Mbodji glisse sur le terrain judicaire. En effet, le journaliste a adressé une citation directe à l’enseignant. Ce dernier doit se présenter le 24 août devant la troisième chambre correctionnelle pour répondre du délit de diffamation. D’après Les Échos, qui donne l’information, le patron du groupe Avenir communication lui réclame 500 millions de francs CFA pour l’«énorme préjudice» causé, «sur tous les plans», par ses propos tenus le 19 juin dernier, devant la presse. Ce jour-là, rappelle le journal, Dame Mbodji se prononçait sur le différend opposant le plaignant à une dame nommée Aïda Seck au sujet d’un terrain. «Madiamba Diagne est qui pour être dans tous les litiges fonciers ? (…) Il est temps pour le président de la République de l’arrêter s’il s’avère que c’est lui qui le protège», a avancé l’activiste, entre autres affirmations reprises dans la citation du journaliste, selon Les Échos. Madiamba Diagne signale dans sa citation que les accusations de Dame Mbodji, «d’une extrême gravité» et portées «sans la moindre preuve», ont été reprises sur les réseaux sociaux, notamment Tik Tok et Youtube.