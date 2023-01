Madiambal-Téliko : pourquoi le procès en appel ne s’est pas tenu

Le journaliste Madiambal Diagne et le juge Souleymane Téliko devaient être face-à-face hier devant la Cour d’appel. Mais l’audience ne s’est pas tenue. La raison ? D’après Les Échos, qui donne l’information, il n’y avait pas le jugement en première instance. C’est ainsi la Cour a renvoyé l’affaire au 7 février pour les plaidoiries. Le journal révèle que l’avocat du patron du groupe de presse Avenir communication présentera le jugement au tribunal. Mais c’était trop tard, le report avait été déjà acté. Madiambal Diagne a été condamné en première instance à trois mois de prison ferme et à verser 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Souleymane Téliko. Il avait fait appel de la décision. Le journaliste avait affirmé que l’ancien président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) avait touché des frais de mission indus dans le cadre de l’instruction de l’affaire Hissène Habré.