Madame Aminata Touré, Présidente de l’Assemblée Nationale...:

Les élections législatives de juillet 2022 ont été un tournant décisif dans la praxis politique au Sénégal. Elles ont été cruciales à plus d’un titre, et restent tout aussi déterminantes pour les stratégies politiques mises et/ou à mettre en œuvre d’ici 2024.

De la même manière, cette 14ème législature a su révéler à tous les niveaux la maturité de la Démocratie Sénégalaise, qui a su aller au – delà des clivages et des préjugés pour aller à l’essentiel. Les élections législatives que nous venons de vivre nous ont donné des leçons significatives de démocratie. Chaque parti, chaque groupe y compris la société civile a pu, au-delà des surprises et chocs, se redresser et construire une ou des stratégies de sortie compatibles avec sa ligne générale.

La grande constance de ces joutes a été: la présence des femmes et des jeunes non seulement dans le déroulement des campagnes des différents partis et /ou coalitions mais aussi dans les endroits de décision, de gouvernance des programmes de campagnes. Et pourtant, pas tous les leaders politiques hommes (vieux et jeunes) n’ont eu ni l’élégance ni la conviction de positionner des femmes de qualité qu’ils ont dans leurs partis et coalitions à des positions difficilement « évitables ou ratables ».

Ainsi, tout le long de la Campagne Electorale, nous avons pu constater toute la force magistrale et le savoir – faire des femmes, membres des partis et de la société civile.

De mémoire de militante républicaine, je viens d’assister à l’une des rares fois où la Femme Sénégalaise a été tant identifiée, reconnue et a été centrale dans des enjeux politiques hautement stratégiques et à tous les niveaux, faisant de cette 14ème législature un atout de taille pour notre pays et pour ses populations et pour la marche de nos institutions républicaines.

Et nous avons vu une femme à la tête de la liste nationale d’une coalition. !!!!!..La seule !!!

On aurait pu en avoir d’autres d’ailleurs !nous le méritions. L’essentiel est qu’elle a fait le travail partout où il le fallait, souvent sourire aux lèvres, mais aussi griffes dehors quand il le faut, et c’est cela aussi notre nature !

Et pour avoir mené de main de maître cette campagne électorale qui a su donner la victoire à la coalition qui l’a investie, elle mérite toute l’attention des responsables de sa coalition et au premier Chef, son leader pour que notre pays montre au monde entier sa capacité à respecter les lois de la démocratie.

Installer le Dr Aminata Touré à la Présidence de l’Assemblée Nationale du Sénégal pour cette 14 -ème législature est une question de justice sociale. Les reformes décisives que l’on attend de cette future assemblée doivent transformer notre pays telles que réclamées par nos femmes et nos jeunes tout au long de la campagne électorale et même avant.

Pourquoi alors repousser encore l’échéance et empêcher notre pays de vivre une expérience Démocratique majeure dans le monde ?

Pr Ndioro Ndiaye Présidente AMLD Coordonnatrice RF- EFH