Macky prend un projet de décret pour immortaliser son épouse Marième Faye Sall

L’hôpital régional de Fatick va changer de nom. Il sera bientôt appelé « centre hospitalier Adja Marieme Faye Sall de Fatick », en hommage à la première Dame. Ce mercredi en Conseil des ministres, le Président Macky Sall a fait examiner et adopter le projet de décret portant dénomination du centre hospitalier régional pour lui donner le nom de son épouse. Le journal "Les Echos" dans sa parution du jour fait savoir que la première Dame n’est pas la seule à être honorée par le chef d’Etat. Macky Sall et son gouvernement ont aussi adopté le projet de décret portant dénomination des instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) notamment celle de Diamniadio qui va porter le nom « Amadou Trawaré » et celle de Thiès qui porte le nom « Abdoulaye Ly ».