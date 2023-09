Macky fixe la date du remaniement, il a informé ses ministres hier

Comme annoncé, après le choix de Amadou Bâ comme candidat de BBY pour la Présidentielle de février 2024, un remaniement est attendu. Le chef de l’Etat acte le remaniement. Selon les informations de L’Observateur, ce nouvel attelage du gouvernement est prévu en fin de semaine. « Je voudrais le faire à la fin de semaine », a déclaré le président de la République à l’équipe d’Amadou Bâ lors du Conseil des ministres d’hier. Le Quotidien révélait dans son édition du 02/09/2023 qu’il s’agirait d’un remaniement (à minima). Sans doute le dernier de la mandature du chef de l’Etat. Depuis le départ des ministres de Rewmi de l’attelage gouvernemental, le Premier ministre Amadou Ba a été obligé de prendre en charge les missions qui leur avaient été assignées, à savoir le département des Sports et celui de l’Elevage. Quoi qu’il en soit, comme pour boucler son agenda de cette période, le Président se rendra à New York, pour assister, du 17 au 23 septembre 2023, à New York, à la 78e Session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies.