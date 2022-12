Macky en 2022 : Entre splendeurs diplomatiques et misères intérieures

Alors qu’il s’apprête à clôturer l’année par son traditionnel discours à la Nation, Seneweb revient sur l’année du Président de la République, qui fort de son statut de chef de l’Union africaine, a multiplié les initiatives diplomatiques, non sans succès. Sur le plan intérieur, en revanche, l'année fut rude, malgré le volontarisme affiché sur le terrain social.

Le Président américain, Richard Nixon, avait déclaré que la politique intérieure l’intéressait “autant que la construction d’un abri de jardin dans la ville de Peoria”. En 2022, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, aurait pu faire sienne cette boutade. Intronisé le samedi 5 février 2022 à la tête de l’Union africaine, le chef de l’État a multiplié les rendez-vous diplomatiques partout dans le monde, donnant parfois l’impression à certains de ses concitoyens d’être un Président déconnecté voire hors-sol. À sa décharge, Macky Sall avait d’emblée annoncé la couleur sur ses réelles intentions. "L’Afrique est plus que jamais décidée à prendre son destin en mains", a déclaré le dirigeant lors de son discours inaugural à la tête de l’UA, promettant d’œuvrer à la mise en place de "partenariats rénovés, plus justes et plus équitables" avec les partenaires internationaux. “Je suis venu dire que nous n’ignorons pas l’Afrique des problèmes, qu’il faut pacifier et stabiliser, mais il existe aussi une Afrique des solutions, forte de ses ressources naturelles, humaines et agricoles, dotée de gouvernements à la tâche, d’une jeunesse vibrante et créative, qui innove, entreprends et réussit, rappelait-il quelques mois plus tard à la tribune de l’ONU. Cette Afrique des solutions souhaite engager avec tous ses partenaires des rapports réinventés “.



Tout au long de ses différents périples, il a notamment réitéré son appel à une réforme de la gouvernance mondiale dont il a déploré les "incohérences", lors de la la 8ème édition du Forum international de Dakar. Le chef de l'Etat sénégalais a critiqué les insuffisances d'organisations comme le Conseil de sécurité de l'ONU ou le G20 en énumérant les sombres réalités auxquelles est confrontée l'Afrique: propagation jihadiste, conséquences des crises climatique et sanitaire et de la guerre en Ukraine, recrudescence des coups d'Etat. "Pour inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme doit servir les intérêts de tous", sous peine de "perdre la légitimité et l’autorité attachées à son autorité", a-t-il prévenu. Pour rectifier le tir, le Président de l'UA a martelé un leitmotiv : l’intégration de l’Afrique au G20 et au Conseil de sécurité de l’ONU. “L’Afrique reste un partenaire incontournable sur la scène internationale. Elle est la 8ème puissance économique par son PIB, possède plus de 60 % des terres arables avec une population estimée à près de 2,5 milliards d’ici 2050, a-t-il souligné, à l’occasion du sommet du G20 (15 au 16 novembre) qui s’est tenu à Bali, en Indonésie. Elle peut par conséquent nourrir une juste ambition d’être intégrée comme un membre permanent au Forum du G20 et j’aimerai inviter mes pairs à y procéder ».

Succès diplomatiques

Ces appels répétés, s’ils ne se sont pas encore concrétisés dans les faits, ont reçu des soutiens de poids. Celui de Joe Biden, notamment, Président des États-Unis. "Les États-Unis sont à fond pour l'Afrique et avec l'Afrique”, a-t-il déclaré le 15 décembre lors du sommet États-Unis-Afrique. "L'Afrique doit être à la table dans chaque salle – dans chaque salle où l'on discute des défis mondiaux – et dans toutes les institutions", a encore souligné Joe Biden en citant expressément le Conseil de sécurité de l'ONU et le G20 – qui regroupe les principales puissances économiques du monde.



Emmanuel Macron, également, a accueilli favorablement les appels du pied de Macky Sall. "Je soutiens l'intégration pleine et entière de l'Union africaine au G20, a-t-il déclaré le 16 juin à Bali. "Nous ne pouvons pas demander à ces pays de soutenir le multilatéralisme, si celui-ci n'est pas en capacité de répondre à leurs urgences vitales".



Autre soutien de poids, celui du président chinois, Xi Jinping : “Avoir une vie heureuse est l'aspiration commune de tous les pays et la modernisation n'est pas le privilège d'un seul pays. Les pays en avance doivent aider sincèrement les autres à se développer et fournir plus de biens publics mondiaux. Les grands pays doivent assumer les responsabilités qui leur incombent et donner le meilleur d'eux-mêmes pour la cause du développement mondial”.

Difficultés intérieures

Des succès relatifs qui contrastent avec une situation intérieure compliquée, symbolisée notamment par un climat politico-social tendu (3 morts lors de manifestations le 17 juin) et deux élections, les locales puis les législatives, lors desquelles son camp a laissé beaucoup de plumes.

Pour reprendre un peu la main, le chef de l’État a nommé un gouvernement, le 17 octobre, pour amorcer le dernier virage vers 2024. Principale décision, le retour dans l’architecture institutionnelle d’un Premier ministre, en l’occurrence Amadou Ba. Dans un discours prononcé la veille de l’officialisation de cette nomination, Macky Sall indique les grandes orientations de ce gouvernement : « Les mesures d'allègement du coût de la vie et le soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer resteront pour moi la priorité des priorités.De larges concertations sont prévues avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs et les commerçants .



Cela s’est concrétisé, quelques mois plus tard, par des mesures de baisse relatives notamment au logement, au riz, à l'huile, au sucre et aux fournitures scolaires.

La baisse est de 5% pour les loyers de plus de 500.000 FCFA , de 10% pour ceux allant de 300.000 FCFA à 500.000 FCFA et de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300.000 FCFA.

Face aux récalcitrants, les autorités ont annoncé le recrutement de jeunes pour faire respecter les prix alors que des consommateurs ont exprimé leur doutes sur l'effectivité de ces nouvelles mesures du fait des réticences des commerçants.

Toujours est-il que ce virage social devrait s’accentuer en 2023, et le chef de l’État sera beaucoup plus présent dans les affaires intérieures. L'année sera moins internationale pour Macky Sall d’autant que son mandat comme Président de l’Union africaine s’achève en février prochain.