Macky Sall veut un effectif de 35 000 gendarmes d’ici 2025

Le Président de la République, Macky Sall, a annoncé, ce jeudi 2 novembre, vouloir renforcer les effectifs de gendarmerie avec un total de 35 000 hommes et femmes d’ici 2025. Si le chef de l’État a rappelé que la “Gendarmerie a vu ses effectifs tripler en douze ans”, il estime qu’un renforcement des éléments est indispensable dans “sa dynamique de montée en puissance. “C’est la demande sécuritaire même qui nous l’impose ; et nous ne devons pas nous méprendre. Les périls vont s'accroître et se complexifier, exigeant en conséquence une mise à jour continue des effectifs, équipements et méthodes opérationnelles”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’inauguration de l’État-major de la Gendarmerie nationale et de la Direction de la justice militaire. Macky Sall a souligné que cet “état-major flambant neuf donne un nouveau souffle de modernité et de vitalité à notre Gendarmerie”. “Parce qu’il est la tête pensante de la Gendarmerie, l’état-major du Haut Commandement doit être au diapason de ses missions régaliennes de réflexion, de planification et de conception stratégiques inhérentes aux activités de plus en plus diverses et complexes de la Gendarmerie”, a-t-il observé.