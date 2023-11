Macky Sall reçoit le Prix de la Ligue islamique mondiale, en marge de sa participation en Arabie Saoudite à un sommet extraordinaire de l’OCI sur la situation à Gaza. Le chef de l’Etat a donné l’information par un tweet que nous reprenons ci-dessous. "Je suis fier d’avoir reçu ce 11 novembre à Riyadh, le prestigieux Prix de la Ligue islamique mondiale des mains du Dr. Mohammad bin Abdul Karim Al-Issa SG de Ligue. Je remercie Sa Majesté le Roi Salman ben Abdelaziz al Saoud, Son Altesse royale le Prince Mohammed ben Salman et le Dr. Mohammad bin Abdul Karim Al-Issa et la haute Commission des 1200 savants de la Charte de la Mecque pour cette marque élevée d’estime à mon endroit et à l’égard du peuple sénégalais".