Macky Sall promet deux cent millions de Fcfa à l’ANSTS pour la création d’une chaire interuniversitaire sur l’IA

Le président de la République, Macky Sall, a promis, lundi, une dotation initiale d’un montant de deux cent millions de Fcfa, pour accompagner l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), dans son projet de création d’une chaire interuniversitaire sur l’intelligence artificielle (IA). ‘’L’Etat sera à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de ce projet précurseur, en vous allouant, à partir de 2024, une dotation initiale d’un montant de deux cent millions de Fcfa’’, a-t-il annoncé. Le président de la République s’exprimait lors de la séance académique solennelle 2024, organisée par l’ANSTS. Cette séance était axée sur le thème »l’IA, enjeux, éthiques et défis humains ». ‘’J’ai bien noté votre projet de création d’une chaire interuniversitaire sur l’IA et la souveraineté numérique pour servir de cadre scientifique et opérationnel à vos contributions’’, a-t-il notamment poursuivi. Il a, à cet effet, demandé au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de renforcer les ressources budgétaires allouées à l’Académie, tout en travaillant à l’édification rapide d’un siège ‘’moderne et fonctionnel’’ pour cette institution. Macky Sall a félicité et remercié ‘’toute la communauté universitaire et scientifique du Sénégal, dont l’engagement historique exemplaire, à travers toutes les générations, a fortement contribué au développement du système éducatif dans sa globalité, mais également renforcé la marche résolue du Sénégal vers l’émergence à l’horizon 2035’’.