Macky Sall préside la Journée des Forces Armées

La cérémonie commémorative de la Journée des Forces armées a démarré au camp Dial Diop, à 10 heures, sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall. L’édition 2023 de la journée des Forcées armées est célébrée sur le thème ‘’les Forces Armées au cœur de la cohésion sociale’’. A son arrivée, le président de la République a été accueilli par le ministre des Forces armées, El Hadj Oumar Youm, le général de corps d’armée, chef d’état-major général des Armées, Mbaye Cissé, et le général de corps d’armée et haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Moussa Fall. Le président Sall a procédé à la revue des troupes en compagnie du chef d’état-major général des Armées et du haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Entre autres, le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le Premier ministre, Amadou Ba, le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, prennent part à cérémonie. La journée des Forces Armées commémore la remise, le 10 novembre 1960, du drapeau du premier régiment des tirailleurs sénégalais au premier bataillon d’infanterie, renseigne la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). La DIRPA souligne que cet événement entérine ainsi la date historique de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le 20 août 1960. Célébrée pour la première fois en 2004 sur décision du président de la République, chef suprême des Armées, cette date symbolique du 10 novembre est désormais inscrite dans le calendrier républicain comme étant la journée dédiée aux Forces armées, selon la DIRPA.