Macky Sall hausse le ton : « Je condamne fermement cet acte »

Le président sénégalais Macky Sall a vivement condamné l’attentat terroriste tragique perpétré contre un lycée dans le district de Kasese en Ouganda. Il a exprimé ses sincères condoléances aux familles endeuillées et aux autorités ougandaises. Macky Sall a publié un message affirmant : « Je condamne fermement l’attentat terroriste horrible contre un lycée du district de Kasese en Ouganda. Mes condoléances émues aux familles endeuillées et aux autorités ougandaises. Paix à l’âme des victimes ». L’attaque, menée par des djihadistes, a malheureusement entraîné la mort d’au moins 41 personnes, principalement des étudiants. Des dortoirs ont été incendiés et des étudiants ont été tués à l’arme blanche lors de cette attaque brutale perpétrée par les Forces démocratiques armées (ADF), une milice islamiste affiliée au groupe État islamique, basée dans l’est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de la police nationale ougandaise, Fred Enanga, a également rapporté que les ADF avaient pillé un magasin de nourriture dans le lycée Lhubiriha, à Mpondwe, près de Bwera.